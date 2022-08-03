Митя и микробус (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

Митя и микробус
9.11973, Митя и микробус
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин0+

О фильме

Мальчик Митя — настоящий спортсмен: он активно занимается спортом и принимает участие во всех школьных спортивных соревнованиях. Как-то раз он находит яблоко, упавшее с дерева и съедает его. У Мити сильно разболелся живот, и мальчик представил себя совсем крошечным в собственном организме, где и познакомился со злобным Микробусом.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Развивающие, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.3 IMDb