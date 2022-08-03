Митя и микробус (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно
9.11973, Митя и микробус
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин0+
О фильме
Мальчик Митя — настоящий спортсмен: он активно занимается спортом и принимает участие во всех школьных спортивных соревнованиях. Как-то раз он находит яблоко, упавшее с дерева и съедает его. У Мити сильно разболелся живот, и мальчик представил себя совсем крошечным в собственном организме, где и познакомился со злобным Микробусом.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Развивающие, Мультфильм
КачествоFull HD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.3 IMDb