Митя и микробус (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

Мальчик Митя — настоящий спортсмен: он активно занимается спортом и принимает участие во всех школьных спортивных соревнованиях. Как-то раз он находит яблоко, упавшее с дерева и съедает его. У Мити сильно разболелся живот, и мальчик представил себя совсем крошечным в собственном организме, где и познакомился со злобным Микробусом.

