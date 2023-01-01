Аврора
Wink
Детям
Аврора
1973, Аврора
Мультфильм, Советские мультфильмы17 мин6+

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Аврора (фильм, 1973) смотреть онлайн

О фильме

Кукольный мультипликационный фильм Романа Качанова, в полной мере раскрывающий первую часть сформулированного им творческого кредо: «Воспитание любви к Родине, к родителям, к миру романтики, к людям других стран, к природе». В фильме, посвящeнном истории крейсера «Аврора», впервые прозвучала песня Владимира Шаинского на слова Михаила Матусовского «Аврора» («Что тебе снится, крейсер Аврора…»), ставшая одним из неофициальных гимнов города Ленинграда...

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Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb