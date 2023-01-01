Аврора (фильм, 1973) смотреть онлайн
О фильме
Кукольный мультипликационный фильм Романа Качанова, в полной мере раскрывающий первую часть сформулированного им творческого кредо: «Воспитание любви к Родине, к родителям, к миру романтики, к людям других стран, к природе». В фильме, посвящeнном истории крейсера «Аврора», впервые прозвучала песня Владимира Шаинского на слова Михаила Матусовского «Аврора» («Что тебе снится, крейсер Аврора…»), ставшая одним из неофициальных гимнов города Ленинграда...
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb