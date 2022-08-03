Мама
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Мама

Мама (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

8.21972, Мама
Мультфильм, Короткометражка9 мин0+

О фильме

Советский кукольный мультфильм «Мама» — это лирическая зарисовка о том, как тяжело матерям оставлять детей даже ненадолго.

Оставив спящего сына одного, главная героиня отправляется по делам. Однако обычный поход в магазин оборачивается для нее чередой тревожных фантазий. Воображение рисует одну опасную ситуацию за другой, в которые может попасть ребенок. Каждая новая мысль становится все более драматичной, заставляя материнское сердце биться чаще. Охваченная паникой, мама бросается обратно, чтобы убедиться, что ребенок в безопасности.

Добрая история о родительском инстинкте, который часто рисует катастрофы там, где их нет, ждет вас в мультике «Мама». Смотреть его стоит ради сочетания тепла и саспенса, а также блестящей работы аниматоров и музыки Владимира Шаинского.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb