Советский кукольный мультфильм «Мама» — это лирическая зарисовка о том, как тяжело матерям оставлять детей даже ненадолго.



Оставив спящего сына одного, главная героиня отправляется по делам. Однако обычный поход в магазин оборачивается для нее чередой тревожных фантазий. Воображение рисует одну опасную ситуацию за другой, в которые может попасть ребенок. Каждая новая мысль становится все более драматичной, заставляя материнское сердце биться чаще. Охваченная паникой, мама бросается обратно, чтобы убедиться, что ребенок в безопасности.



Добрая история о родительском инстинкте, который часто рисует катастрофы там, где их нет, ждет вас в мультике «Мама». Смотреть его стоит ради сочетания тепла и саспенса, а также блестящей работы аниматоров и музыки Владимира Шаинского.

