Укрощение строптивой (фильм, 1961) смотреть онлайн

Мелодрама, Комедия0+
О фильме

Гордая красавица, дочь богатого патриция делает все возможное, чтобы унизить своих женихов, которых подыскивает ейнесчастный отец. Нооднажды нашелся человек, который сумел подчинить себе еенеукротимый нрав.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb