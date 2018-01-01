Мать и мачеха (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Мать и мачеха
Мать и мачеха

Мать и мачеха (фильм, 1964)

8.91964, Мать и мачеха
Драма77 мин18+

О фильме

Когда-то в поисках легкой жизни Катерина отказалась от дочери, отдав ее на воспитание в детский дом. Теперь, через много лет, добрая и совестливая, она возвращается в родное село и появляется в доме, где выросла ее дочь...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb