Мать и мачеха (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
8.91964, Мать и мачеха
Драма77 мин18+
О фильме
Когда-то в поисках легкой жизни Катерина отказалась от дочери, отдав ее на воспитание в детский дом. Теперь, через много лет, добрая и совестливая, она возвращается в родное село и появляется в доме, где выросла ее дочь...
Мать и мачеха смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЛПРежиссёр
Леонид
Пчелкин
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- Актриса
Нина
Ургант
- НГАктёр
Николай
Гриценко
- ЕМАктёр
Евгений
Матвеев
- ЕПАктёр
Евгений
Перов
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- ЛГАктриса
Лилия
Гурова
- ИБАктриса
Ирина
Бунина
- СЯАктёр
Сергей
Яковлев
- ЕКАктриса
Е.
Клюева
- ГРСценарист
Георгий
Радов
- ВБПродюсер
Владимир
Беспрозванный
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер