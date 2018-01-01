Мать и мачеха (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Когда-то в поисках легкой жизни Катерина отказалась от дочери, отдав ее на воспитание в детский дом. Теперь, через много лет, добрая и совестливая, она возвращается в родное село и появляется в доме, где выросла ее дочь...



