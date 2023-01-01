WinkФильмыМать и мачехаАктёры и съёмочная группа фильма «Мать и мачеха»
Актёры и съёмочная группа ф�ильма «Мать и мачеха»
Режиссёры
Актёры
АктрисаПрасковья Павловна Лихачева (приемная мать)
Любовь Соколова
АктрисаКатерина Овчаренко (мать)
Нина Ургант
АктёрФедор Антонович Журбенко
Николай Гриценко
АктёрНиколай Васильевич Кругляков
Евгений Матвеев
АктёрЕвсей Карпович
Евгений Перов
АктёрФилипп Смальков
Анатолий Папанов
АктрисаПолина Смалькова
Лилия Гурова
Актрисаагроном
Ирина Бунина
Актёрприятель Фильки
Сергей Яковлев
АктрисаМария Феоктистовна Дьяченко