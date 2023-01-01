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Фильмы
Мать и мачеха
Актёры и съёмочная группа фильма «Мать и мачеха»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мать и мачеха»

Режиссёры

Леонид Пчелкин

Леонид Пчелкин

Режиссёр

Актёры

Любовь Соколова

Любовь Соколова

АктрисаПрасковья Павловна Лихачева (приемная мать)
Нина Ургант

Нина Ургант

АктрисаКатерина Овчаренко (мать)
Николай Гриценко

Николай Гриценко

АктёрФедор Антонович Журбенко
Евгений Матвеев

Евгений Матвеев

АктёрНиколай Васильевич Кругляков
Евгений Перов

Евгений Перов

АктёрЕвсей Карпович
Анатолий Папанов

Анатолий Папанов

АктёрФилипп Смальков
Лилия Гурова

Лилия Гурова

АктрисаПолина Смалькова
Ирина Бунина

Ирина Бунина

Актрисаагроном
Сергей Яковлев

Сергей Яковлев

Актёрприятель Фильки
Е. Клюева

Е. Клюева

АктрисаМария Феоктистовна Дьяченко

Сценаристы

Георгий Радов

Георгий Радов

Сценарист

Продюсеры

Владимир Беспрозванный

Владимир Беспрозванный

Продюсер

Композиторы

Вениамин Баснер

Вениамин Баснер

Композитор