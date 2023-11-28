Сыновья уходят в бой (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

Вторая часть дилогии о белорусских партизанах, начатая фильмом «Война под крышами», рассказывает о том, как сыновья Анны Корзун в годы второй мировой войны стали партизанами и участвовали в операциях по освобождению Белоруссии.



Продолжая главное дело своей жизни - служение Родине и борьбу против фашизма - они уходят на фронт, чтобы там, на передовой, защищать страну, каждая пядь которой - их родной дом. Эта простая женщина и ее сыновья и есть та легендарная мощь, которая сокрушила фашистов силой своего духа.

