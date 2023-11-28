Сыновья уходят в бой
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Сыновья уходят в бой

Сыновья уходят в бой (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

9.11969, Сыновья уходят в бой
Драма, Военный93 мин18+

О фильме

Вторая часть дилогии о белорусских партизанах, начатая фильмом «Война под крышами», рассказывает о том, как сыновья Анны Корзун в годы второй мировой войны стали партизанами и участвовали в операциях по освобождению Белоруссии.

Продолжая главное дело своей жизни - служение Родине и борьбу против фашизма - они уходят на фронт, чтобы там, на передовой, защищать страну, каждая пядь которой - их родной дом. Эта простая женщина и ее сыновья и есть та легендарная мощь, которая сокрушила фашистов силой своего духа.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb