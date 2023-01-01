Волшебная сила (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
9.51970, Волшебная сила
Мюзикл, Комедия64 мин0+
О фильме
Фильм состоит из 3-х новелл. Первая о том, как второклассники помогали «неуловимым мстителям» разбить «белых», вторая — о первой любви семиклассников, их переписке с помощью фраз из «Евгения Онегина».
Но самая знаменитая новелла — заглавная. Бывший ученик помогает старушке — учительнице перевоспитать хамов — соседей по коммуналке.
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Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- НБРежиссёр
Наум
Бирман
- Актриса
Людмила
Сенчина
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- КЦАктёр
Константин
Ценкаев
- Актриса
Нина
Ургант
- Актриса
Татьяна
Доронина
- ИКАктёр
Игорь
Королев
- АРАктёр
Аркадий
Райкин
- ЛВАктриса
Людмила
Васютинская
- ППАктёр
Павел
Панков
- АЛАктриса
Анна
Лисянская
- ВДСценарист
Виктор
Драгунский
- МПМонтажёр
Мария
Пен
- АЧОператор
Александр
Чиров
- АККомпозитор
Александр
Колкер