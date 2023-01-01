Волшебная сила (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Фильм состоит из 3-х новелл. Первая о том, как второклассники помогали «неуловимым мстителям» разбить «белых», вторая — о первой любви семиклассников, их переписке с помощью фраз из «Евгения Онегина».



Но самая знаменитая новелла — заглавная. Бывший ученик помогает старушке — учительнице перевоспитать хамов — соседей по коммуналке.



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