Волшебная сила
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Волшебная сила

Волшебная сила (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

9.51970, Волшебная сила
Мюзикл, Комедия64 мин0+

О фильме

Фильм состоит из 3-х новелл. Первая о том, как второклассники помогали «неуловимым мстителям» разбить «белых», вторая — о первой любви семиклассников, их переписке с помощью фраз из «Евгения Онегина».

Но самая знаменитая новелла — заглавная. Бывший ученик помогает старушке — учительнице перевоспитать хамов — соседей по коммуналке.

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Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл
Качество
SD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb