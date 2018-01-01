Игорь Королев

Биография

Игорь Королёв — российский актер. Информация о ранних годах и пути становления Игоря Королева в актерской профессии крайне ограничена. Известно, что в разные периоды жизни он служил в органах МВД, сочетая профессиональную деятельность с редкими появлениями в кино. Один из первых кинопроектов Игоря Королёва — роль в фильме «Волшебная сила» в 1970 году. Фильм был тепло встречен зрителями и оценен критиками за яркое воплощение жанра мюзикла с элементами фантастики. Второй и последний фильм, в котором участвовал актер, — фантастическая короткометражка «Сапиенс», снятая в 2003 году, в которой Королёв сыграл одну из эпизодических ролей.