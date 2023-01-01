Шаг навстречу
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Шаг навстречу

Шаг навстречу (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

9.21975, Шаг навстречу
Драмы, Комедии73 мин12+

Сюжет

В каждой из пяти новелл фильма свой герой, свой сюжет, свой жанр. Но все они связаны одной идеей: в наш сложный и быстрый век, самое дорогое - это человек, его душа и его чувства, его ранимость и доброта, его стремление любить и быть любимым…

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Комедии, Семейные, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb