Шаг навстречу (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
9.21975, Шаг навстречу
Драмы, Комедии73 мин12+
Сюжет
В каждой из пяти новелл фильма свой герой, свой сюжет, свой жанр. Но все они связаны одной идеей: в наш сложный и быстрый век, самое дорогое - это человек, его душа и его чувства, его ранимость и доброта, его стремление любить и быть любимым…
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- НБРежиссёр
Наум
Бирман
- Актриса
Людмила
Гурченко
- НВАктёр
Николай
Волков мл.
- АПАктёр
Андрей
Попов
- ЕЦАктриса
Елена
Цыплакова
- Актёр
Георгий
Вицин
- Актриса
Людмила
Иванова
- ВТАктриса
Вера
Титова
- Актёр
Евгений
Леонов
- Актриса
Валентина
Владимирова
- Актриса
Елена
Соловей
- ЭБСценарист
Эмиль
Брагинский
- ЕАХудожница
Елена
Амшинская
- АЧОператор
Александр
Чиров
- СПКомпозитор
Станислав
Пожлаков