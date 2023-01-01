Милый, дорогой, любимый, единственный... (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Таксист невольно становится свидетелем любовной трагедии, происходящей с его пассажиркой. Фильм «Милый, дорогой, любимый, единственный...» — камерная драма Динары Асановой о конфликте разных поколений в их отношении к любви.



Вадим соглашается подбросить незнакомку с ребенком в аэропорт, не подозревая о подвохе. В пути женщина делится, что едет встречать возлюбленного и горячо уверяет о готовности ради него на любые жертвы. Эти слова оказываются не просто романтичным признанием, а страшным предвестником беды. Слишком поздно осознав, что оказался втянут в сомнительную чужую игру, Вадим уже не может выйти из нее по собственным причинам.



Чем закончится их поездка, расскажет «Милый, дорогой, любимый, единственный...», фильм 1984 года



