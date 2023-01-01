За облаками — небо (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Только что закончилась вторая мировая война. Пришло время поднимать страну из послевоенной разрухи и привыкать к новой мирной жизни. Особенно нелегко приходится тем, кто всe ещe помнит ужасы жестоких сражений. Военные летчики, наводившие ужас на фашистов и до сих пор видящие кошмары по ночам, �готовы совершать новые подвиги и подвергать свою жизнь новым испытаниям.



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