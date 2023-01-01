За облаками — небо
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За облаками — небо

За облаками — небо (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

8.91973, За облаками — небо
Драмы, Советские95 мин6+

Сюжет

Только что закончилась вторая мировая война. Пришло время поднимать страну из послевоенной разрухи и привыкать к новой мирной жизни. Особенно нелегко приходится тем, кто всe ещe помнит ужасы жестоких сражений. Военные летчики, наводившие ужас на фашистов и до сих пор видящие кошмары по ночам, готовы совершать новые подвиги и подвергать свою жизнь новым испытаниям.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «За облаками — небо»

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