За облаками — небо (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно
8.91973, За облаками — небо
Драмы, Советские95 мин6+
Сюжет
Только что закончилась вторая мировая война. Пришло время поднимать страну из послевоенной разрухи и привыкать к новой мирной жизни. Особенно нелегко приходится тем, кто всe ещe помнит ужасы жестоких сражений. Военные летчики, наводившие ужас на фашистов и до сих пор видящие кошмары по ночам, �готовы совершать новые подвиги и подвергать свою жизнь новым испытаниям.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЮЕРежиссёр
Юрий
Егоров
- ГСАктёр
Геннадий
Сайфулин
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актриса
Лариса
Малеванная
- Актёр
Игорь
Ясулович
- НХАктриса
Наина
Хонина
- Актриса
Елена
Санаева
- Актёр
Михаил
Глузский
- ВДАктёр
Владислав
Дворжецкий
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- ББАктёр
Борис
Беглов
- ЮПСценарист
Юзеф
Принцев
- ЮЕСценарист
Юрий
Егоров
- ЯСПродюсер
Яков
Сапожников
- ЯБМонтажёр
Янина
Боголепова
- ЕДОператор
Евгений
Давыдов
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин