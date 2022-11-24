Прямая трансляция
Прямая трансляция (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

8.11989, Прямая трансляция
Драма78 мин12+

О фильме

Похороны очередного генсека К. У. Черненко. Работник редакции Сергей Еремин решает, наконец, опубликовать повесть своего друга, которого он когда-то предал. Но рукопись исчезла, и Сергей решается на откровенный разговор с автором.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.1 IMDb