Биография

Яна Поплавская – актриса театра и кино. Родилась 28 июня 1967 г. в Москве и в первую очередь известна как советская артистка. Будучи 10-летним ребенком, почувствовала всесоюзную славу за роль Красной Шапочки. Яна росла в творческой семье и с самого детства занималась художественной гимнастикой. Первую популярность Яна Поплавская получила за роль Красной Шапочки. Поплавская окончила Щукинское училище, позже служила в театре «Современник 2», вела телепередачи, из которых наиболее популярным стал проект «Времечко». Сейчас актриса преподает в трех университетах страны, ведет активную политическую жизнь. Так, в 2018 году Яна была доверенным лицом С. Собянина на выборах мэра Москвы. В 2020 году баллотировалась в члены Общественной палаты РФ. Большую часть в жизни актрисы занимает участие в благотворительных проектах. Личная жизнь Яны Поплавской открыта СМИ. В своем первом браке с Сергеем Гинзбургом родила сыновей Клима (1985 г. р.) и Никиту (1996 г. р.). Сейчас актриса в разводе и встречается с радиоведущим Евгением Яковлевым (он младше Яны на 12 лет). И несмотря на то, что живет в свободном браке, выступает с критикой толерантных отношений в театре.