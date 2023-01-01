Школьный вальс (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
9.41977, Школьный вальс
Драмы, Советские90 мин0+
Сюжет
У московских школьников Зоси и Гоши — любовь, но совсем не такая, какую обычно показывают советскому зрителю, особенно если он в возрасте главных героев. Зося не собирается убивать свое нерожденное дитя, а вот Гоша оказался не готов к принятию истинно мужского решения и оставляет свою девушку наедине с навалившимися совсем недетскими проблемами.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЕЦАктриса
Елена
Цыплакова
- СНАктёр
Сергей
Насибов
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актёр
Юрий
Соломин
- НВАктриса
Наталья
Вилькина
- НМАктриса
Нина
Меньшикова
- ВКАктёр
Виктор
Камаев
- Актриса
Екатерина
Дурова
- Актёр
Виктор
Проскурин
- ЕФАктриса
Елена
Фетисенко
- АРСценарист
Анна
Родионова
- ТАПродюсер
Таги
Алиев
- ПКОператор
Петр
Катаев
- ВШКомпозитор
Владимир
Шаинский