Школьный вальс
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Школьный вальс

Школьный вальс (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

9.41977, Школьный вальс
Драмы, Советские90 мин0+

Сюжет

У московских школьников Зоси и Гоши — любовь, но совсем не такая, какую обычно показывают советскому зрителю, особенно если он в возрасте главных героев. Зося не собирается убивать свое нерожденное дитя, а вот Гоша оказался не готов к принятию истинно мужского решения и оставляет свою девушку наедине с навалившимися совсем недетскими проблемами.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb