Настоящий Дед Мороз (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Сын Деда Мороза отправляется в свое первое серьезное задание, теряет волшебный посох и оказывается в спальном районе Москвы — новогодняя сказка с Вячеславом Гришечкиным.
У главного зимнего волшебника Деда Мороза несчастье — он повредил ногу и не может выполнять свои обязанности в этом году. Выход один — отправить раздавать подарки детям его сына, который еще ни разу не возглавлял настолько серьезную операцию. Отсутствие опыта сразу дает о себе знать: он теряет магический посох, который нужен Морозу, чтобы творить чудеса. Волшебный артефакт падает на машину коварного чиновника, который сразу же пытается при помощи него наладить свою жить. В это время Мороз-младший оказывается один в Москве.
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Информация
Рейтинг
- МКРежиссёр
Михаил
Крупин
- ОФАктриса
Оксана
Фёдорова
- Актёр
Вячеслав
Гришечкин
- АГАктёр
Андрей
Гурамишвили
- НДАктриса
Наталья
Демидова
- ДНАктриса
Дэви
Наир
- НГАктёр
Николай
Горохов
- ВДАктёр
Владислав
Демченко
- ЮКАктёр
Юрий
Круценко
- ВПАктёр
Виталий
Панасенко
- ЕСАктёр
Евгений
Смирнов
- МКСценарист
Михаил
Крупин
- МКПродюсер
Михаил
Крупин
- АПОператор
Александр
Пахомов
- АВОператор
Антон
Волков
- ВФОператор
Владимир
Фонин
- ЕЩКомпозитор
Евгений
Щукин