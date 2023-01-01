Настоящий Дед Мороз
Wink
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Настоящий Дед Мороз
8.12023, Настоящий Дед Мороз
Комедии, Семейные88 мин16+
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Настоящий Дед Мороз (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Сын Деда Мороза отправляется в свое первое серьезное задание, теряет волшебный посох и оказывается в спальном районе Москвы — новогодняя сказка с Вячеславом Гришечкиным.

У главного зимнего волшебника Деда Мороза несчастье — он повредил ногу и не может выполнять свои обязанности в этом году. Выход один — отправить раздавать подарки детям его сына, который еще ни разу не возглавлял настолько серьезную операцию. Отсутствие опыта сразу дает о себе знать: он теряет магический посох, который нужен Морозу, чтобы творить чудеса. Волшебный артефакт падает на машину коварного чиновника, который сразу же пытается при помощи него наладить свою жить. В это время Мороз-младший оказывается один в Москве.

Сможет ли он исправить свою оплошность, расскажет «Настоящий Дед Мороз» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Настоящий Дед Мороз»

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