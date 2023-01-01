Настоящий Дед Мороз (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Сын Деда Мороза отправляется в свое первое серьезное задание, теряет волшебный посох и оказывается в спальном районе Москвы — новогодняя сказка с Вячеславом Гришечкиным.



У главного зимнего волшебника Деда Мороза несчастье — он повредил ногу и не может выполнять свои обязанности в этом году. Выход один — отправить раздавать подарки детям его сына, который еще ни разу не возглавлял настолько серьезную операцию. Отсутствие опыта сразу дает о себе знать: он теряет магический посох, который нужен Морозу, чтобы творить чудеса. Волшебный артефакт падает на машину коварного чиновника, который сразу же пытается при помощи него наладить свою жить. В это время Мороз-младший оказывается один в Москве.



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