Склифосовский (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Медицинская драма о работе и личных отношениях врачей московской больницы с Максимом Авериным, Ольгой Красько и Эммануилом Виторганом. В 1 сезоне сериала «Склифосовский», доступном к просмотру на Wink онлайн, сотрудников ожидает неожиданное пополнение команды.



Хирург Олег Брагин — мастер своего дела, помогающий даже самым сложным пациентам, которые находятся на грани жизни и смерти. Но личные проблемы заставляют его отдаляться от коллег и друзей, прячась за маской шутника-балагура. Однажды в команде появляется новенькая Лариса, которую он поначалу принимает за свою аспирантку. На деле же она оказывается заместительницей главного врача по хирургии.



Как это повлияет на работу больницы, можно узнать из сериала «Склифосовский», если смотреть его в хорошем качестве онлайн в сервисе Wink.

