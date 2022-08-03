Склифосовский (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн
- 16+48 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+46 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+53 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+52 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+55 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+53 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+53 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+56 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+50 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+50 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+48 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+52 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+48 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+50 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+51 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+49 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+52 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+50 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+51 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+49 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+49 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+51 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+50 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+50 мин
Склифосовский
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
О сериале
Медицинская драма о работе и личных отношениях врачей московской больницы с Максимом Авериным, Ольгой Красько и Эммануилом Виторганом. В 1 сезоне сериала «Склифосовский», доступном к просмотру на Wink онлайн, сотрудников ожидает неожиданное пополнение команды.
Хирург Олег Брагин — мастер своего дела, помогающий даже самым сложным пациентам, которые находятся на грани жизни и смерти. Но личные проблемы заставляют его отдаляться от коллег и друзей, прячась за маской шутника-балагура. Однажды в команде появляется новенькая Лариса, которую он поначалу принимает за свою аспирантку. На деле же она оказывается заместительницей главного врача по хирургии.
Как это повлияет на работу больницы, можно узнать из сериала «Склифосовский», если смотреть его в хорошем качестве онлайн в сервисе Wink.
Рейтинг
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- ЮКРежиссёр
Юлия
Краснова
- Актёр
Максим
Аверин
- МКАктриса
Мария
Куликова
- Актриса
Ольга
Красько
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- Актёр
Владимир
Жеребцов
- Актёр
Антон
Эльдаров
- Актёр
Константин
Юшкевич
- Актриса
Алёна
Яковлева
- Актриса
Анна
Якунина
- Актриса
Мария
Порошина
- АГСценарист
Анна
Графкова
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- ЕТСценарист
Екатерина
Тирдатова
- ЕГСценарист
Елена
Гремина
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- АШПродюсер
Антон
Шварц
- ДБПродюсер
Дмитрий
Бейнарович
- ЛЗХудожник
Лев
Золотарев
- ЕЛХудожница
Елизавета
Лавинская
- ОБХудожница
Ольга
Богданова
- ДЧХудожник
Денис
Чернышев
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- АГОператор
Александр
Горулев
- МЧОператор
Максим
Чирков
- ПТОператор
Павел
Трубников
- ДМОператор
Дмитрий
Маковеев
- АШКомпозитор
Антон
Шварц
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков
- ДЧКомпозитор
Дмитрий
Чижевский
- СГКомпозитор
Сергей
Григорьев