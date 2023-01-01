Склифосовский (сериал, 2014) сезон 3 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В больнице новое серьезное назначение, которое случилось в день страшной катастрофы. Смотрите 3 сезон сериала «Склифосовский» на Wink онлайн, чтобы увидеть, как Брагин и его коллеги справляются с рабочими и жизненными кризисами.



Весь «Склиф» ждет нового главного врача после ухода Зименской. К удивлению персонала на эту должность назначают Марину Нарочинскую, чему рады далеко не все. Олег и Лена хоть и поженились, но их отношения все равно остаются натянутыми — Брагин никак не может забыть Ларису. Однако все разногласия временно отходят на второй план, когда во Внуково падает самолет и больницу заполняют пациенты в критическом состоянии.



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