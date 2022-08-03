Любовь напрокат (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

«Любовь напрокат» — это комедия о том, как фиктивная любовь может превратиться в подлинное чувство, если рядом окажется правильный человек.



Александр — импозантный владелец бизнеса, который страшно гордится своими карьерными достижениями. Пока его сотрудники проектируют здания, он флиртует с красоткой-секретаршей, да и в целом жизнь у мужчины удалась. Но есть нюанс: деньги на развитие бизнеса ему дала тетя из США, и теперь она приезжает с ревизией. Тетя хочет видеть не только преуспевающую компанию, но и идеальную семью Александра, о которой он так много рассказывал. А семьи у главного героя как раз нет. Чтобы не расстроить родственницу, Саша просит у друга Бориса «одолжить» его семейство...



Исполнители главных ролей играют легко и непринужденно, а шутки и забавные ситуации, в которые попадают персонажи, вызывают только положительные эмоции. Поэтому смотреть «Любовь напрокат» можно как приятную, ни к чему не обязывающую современную сказку.

