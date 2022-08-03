Любовь напрокат (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Любовь напрокат» — это комедия о том, как фиктивная любовь может превратиться в подлинное чувство, если рядом окажется правильный человек.
Александр — импозантный владелец бизнеса, который страшно гордится своими карьерными достижениями. Пока его сотрудники проектируют здания, он флиртует с красоткой-секретаршей, да и в целом жизнь у мужчины удалась. Но есть нюанс: деньги на развитие бизнеса ему дала тетя из США, и теперь она приезжает с ревизией. Тетя хочет видеть не только преуспевающую компанию, но и идеальную семью Александра, о которой он так много рассказывал. А семьи у главного героя как раз нет. Чтобы не расстроить родственницу, Саша просит у друга Бориса «одолжить» его семейство...
Исполнители главных ролей играют легко и непринужденно, а шутки и забавные ситуации, в которые попадают персонажи, вызывают только положительные эмоции. Поэтому смотреть «Любовь напрокат» можно как приятную, ни к чему не обязывающую современную сказку.
Рейтинг
- ВКРежиссёр
Вазген
Каграманян
- Актриса
Елена
Подкаминская
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- Актриса
Елена
Валюшкина
- ГКАктёр
Грант
Каграманян
- ИШАктёр
Иван
Шмаков
- ЕСАктриса
Евгения
Соляных
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- АОАктриса
Алина
Ольшанская
- АБАктриса
Анжела
Белянская
- Актриса
Екатерина
Рокотова
- НЛСценарист
Наталия
Лутчин
- ДПСценарист
Дмитрий
Пуркин
- Продюсер
Анастасия
Кавуновская
- АППродюсер
Александр
Плотников
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ЮППродюсер
Юрий
Попов
- НВМонтажёр
Николай
Волков
- КСОператор
Кирилл
Сперанский
- ГККомпозитор
Грант
Каграманян