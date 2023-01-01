Биография

Екатерина Рокотова – популярная российская актриса, родилась на Волге в Саратове в 1988 году. Настоящая фамилия – Кашина. Хрупкая девочка с детства занималась в хореографической школе. Позднее увлеклась современными танцами в стиле джаз-модерн. Обладательница идеальной фигуры попробовала реализовать себя и в модельном бизнесе. Хотя в то время девушка и не задумывалась над профессией актрисы, но любимым ее домашним занятием было выступать с различными номерами перед многочисленными родственниками. После получения аттестата училась на факультете журналистики, работала корреспондентом. Решение изменить судьбу пришло к Екатерине спонтанно. Девушка успешно выдержала вступительные экзамены в знаменитое Щукинское училище, которое окончила в 2011 году. Но на этом будущая актриса не остановилась, повысив свое мастерство в лос-анджелесской студии И. Чабак. Играла на сцене столичного «Театра Луны». Актриса не замужем. Все свободное время она уделяет занятиям спортом. Любит кататься на коньках и лыжах, занимается кикбоксингом. Первые роли в кино Екатерина сыграла в молодежном телесериале «Универ» и в «Пятницком». Более заметную роль Рокотова сыграла во втором сезоне криминального сериала «Шеф». Чуть позднее на экраны вышли фильмы с участием Екатерины Рокотовой: «Высокие ставки» и «Мата Хари». Настоящая популярность пришла к актрисе после выхода на экраны детективной киноленты «Последняя статья журналиста». Актриса надеется, что впереди ее ждут новые интересные проекты.