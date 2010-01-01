Масакра (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В загадочное имение графа Владимира Пазуркевича прибывает Николай Казанцев – молодой человек, намеревающийся учиться изобразительному искусству в Италии, однако, не имея средств, рискнувший на авантюру! Представившись профессором, Казанцев старается убедительно делать вид, что изучает об�ширную библиотеку графа, параллельно успевая активно приударять за невестой Пазуркевича, красавицей Анной. Однако странные события, происходящие в имении, втягивают гостя в водоворот мистической и жуткой истории…



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