Масакра (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
6.32010, Масакра
Ужасы, Триллеры97 мин18+
Сюжет
В загадочное имение графа Владимира Пазуркевича прибывает Николай Казанцев – молодой человек, намеревающийся учиться изобразительному искусству в Италии, однако, не имея средств, рискнувший на авантюру! Представившись профессором, Казанцев старается убедительно делать вид, что изучает об�ширную библиотеку графа, параллельно успевая активно приударять за невестой Пазуркевича, красавицей Анной. Однако странные события, происходящие в имении, втягивают гостя в водоворот мистической и жуткой истории…
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb
- АКРежиссёр
Андрей
Кудиненко
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- Актёр
Андрей
Назимов
- ОЛАктриса
Оксана
Лесная
- ЕОАктриса
Елена
Одинцова
- ПСАктриса
Полина
Сыркина
- АСАктёр
Алексей
Сенчило
- МКАктриса
Мария
Курденевич
- СЗАктриса
Светлана
Зеленковская
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- ОГАктёр
Олег
Гарбуз
- АДМонтажёр
Александр
Дебалюк
- ПЗОператор
Павел
Зубрицкий
- АУОператор
Алексей
Убейволк
- ОХКомпозитор
Олег
Ходоско