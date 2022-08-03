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Не вместе (2017)
1-й сезон

Не вместе (2017) (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.02017, Не вместе (2017). Сезон 1 20 серий
Мелодрама18+

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1-й сезон

О сериале

Слава признается Жене в измене. Придя в себя от шока, она понимает, что жизнь на этом не заканчивается. Окрыленная новыми перспективами, девушка строит планы на будущее и даже открывает вместе с подругой клуб «Смелая девочка». В это время на горизонте возникают ее старые знакомые — первая любовь Кирилл, неравнодушный к ней Никита… Однако в череде сменяющих друг друга событий Женя с каждым днем все больше запутывается в себе и понимает, что упустила самое главное. Не складывается «жизненный пазл» и у других героев: Слава, не привыкший к статусу «одиночки», не теряет надежды вернуть жену, а их 14-летняя дочь Вика влюбляется в старшеклассника и всеми силами пытается ему понравиться.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Не вместе (2017)»