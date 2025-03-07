Танго на осколках. Сезон 1. Серия 7
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Сериалы
Танго на осколках
1-й сезон
7-я серия
8.22024, Танго на осколках. Сезон 1. Серия 7
Мелодрама18+
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Танго на осколках (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бизнес-леди Нора сильна в своем деле. В переговорах она дерзкая, хваткая и всегда идёт напролом. В семейных отношениях она также привыкла быть на ведущих ролях. Но однажды выстроенная картина мира рушится: умирает супруг Ваня. А ещё выясняется, что у него была интрижка и вторая жизнь, в которой он занимался танго. Пытаясь разобраться в мотивах любимого, Нора записывается в ту же школу танцев и открывает для себя новый и неизведанный чувственный мир.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Танго на осколках»