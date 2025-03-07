Бизнес-леди Нора сильна в своем деле. В переговорах она дерзкая, хваткая и всегда идёт напролом. В семейных отношениях она также привыкла быть на ведущих ролях. Но однажды выстроенная картина мира рушится: умирает супруг Ваня. А ещё выясняется, что у него была интрижка и вторая жизнь, в которой он занимался танго. Пытаясь разобраться в мотивах любимого, Нора записывается в ту же школу танцев и открывает для себя новый и неизведанный чувственный мир.

