Танго на осколках. Сезон 1
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Танго на осколках
1-й сезон

Танго на осколках (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

8.32024, Танго на осколках. Сезон 1 7 серий
Мелодрамы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Бизнес-леди Нора сильна в своем деле. В переговорах она дерзкая, хваткая и всегда идёт напролом. В семейных отношениях она также привыкла быть на ведущих ролях. Но однажды выстроенная картина мира рушится: умирает супруг Ваня. А ещё выясняется, что у него была интрижка и вторая жизнь, в которой он занимался танго. Пытаясь разобраться в мотивах любимого, Нора записывается в ту же школу танцев и открывает для себя новый и неизведанный чувственный мир.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Танго на осколках»

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