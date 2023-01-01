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Танго на осколках
Актёры и съёмочная группа сериала «Танго на осколках»

Актёры и съёмочная группа сериала «Танго на осколках»

Режиссёры

Сергей Сенцов

Сергей Сенцов

Режиссёр

Актёры

Юлия Снигирь

Юлия Снигирь

АктрисаНора
Денис Шведов

Денис Шведов

АктёрИван
Анастасия Талызина

Анастасия Талызина

АктрисаАлена
Риналь Мухаметов

Риналь Мухаметов

АктёрКирилл
Василий Бриченко

Василий Бриченко

АктёрИгорь
Максим Карушев

Максим Карушев

АктёрСаша
Маргарита Фараджева

Маргарита Фараджева

АктрисаВаля
Элизабет Дамскер

Элизабет Дамскер

Актрисашвея
Софья Хилькова

Софья Хилькова

АктрисаМарина
Сергей Овчинников

Сергей Овчинников

Актёрполицейский
Андрей Федорцов

Андрей Федорцов

АктёрВадим
Ольга Челышева

Ольга Челышева

Актриса
Валерия Бескаравайная

Валерия Бескаравайная

Актрисатанцовщица

Сценаристы

Галина Мосалова

Галина Мосалова

Сценарист
Виктория Бугаева

Виктория Бугаева

Сценарист

Продюсеры

Максим Филатов

Максим Филатов

Продюсер
Илья Бурец

Илья Бурец

Продюсер
Максим Коропцов

Максим Коропцов

Продюсер
Анастасия Бирюкова

Анастасия Бирюкова

Продюсер
Валерий Тодоровский

Валерий Тодоровский

Продюсер
Игорь Мишин

Игорь Мишин

Продюсер
Аглая Смирнова

Аглая Смирнова

Продюсер
Ирина Щербович-Вечер

Ирина Щербович-Вечер

Продюсер
Елена Горбунова

Елена Горбунова

Продюсер
Михаил Духов

Михаил Духов

Продюсер

Художники

Алия Косаева

Алия Косаева

Художница

Монтажёры

Глеб Росс

Глеб Росс

Монтажёр

Операторы

Никита Городниченко

Никита Городниченко

Оператор