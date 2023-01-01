Биография

Аглая Смирнова — российский продюсер, сценарист, актриса. Родилась в Москве 7 августа 1980 года. Окончила историко-филологический факультет РГГУ. Длительное время занималась журналистикой и писала о кино в различных изданиях. Работала редактором на киностудии «Рок» Алексея Учителя. В 2012 году заняла должность главного редактора на студии «Мармот», где начала сотрудничать с режиссером Валерием Тодоровским. Аглая Смирнова принимала участие в создании таких российских проектов, как «Ворона», «Актрисы», «За нас с вами». В 2022 году пополнила свою фильмографию мелодрамой «Надвое».