Биография

Елена Горбунова — российский продюсер. Родилась 1 июня 1975 года. Елена Горбунова специализируется на продюсировании сериалов и полнометражных фильмов. Первым ее известным проектом стал мини-сериал «Ладога» о буднях блокадного Ленинграда. Драма получила приз в номинации «Лучший мини-сериал» на XV Международный телекинофорум «Вместе» в Ялте. В 2013 году продюсировала ленту «Шагал — Малевич». Работала исполнительным продюсером при съемках сериалов «Садовое кольцо», «Частица вселенной», «Ворона». В 2019 году вышло сразу три проекта под ее руководством — историческая драма «Француз», ностальгический фильм Валерия Тодоровского «Одесса» и детективный сериал «Оптимисты: Карибский сезон». В 2020 году продюсировала картины «Обитель» с Сергеем Безруковым и Евгением Ткачуком в главных ролях, «Гипноз» и телесериал «Бомба». Также Елена принимала участие в создании сериалов «Надвое», «За нас с вами», «Бизон: Дело манекенщицы».