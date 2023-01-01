Биография

Сергей Сенцов — режиссер кино и телевидения. Родился в Гомеле 30 декабря 1974 года. Первое образование — журналистское — получил в Московском государственном университете имени Ломоносова. Позже решил связать свою жизнь с кино и поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. В 1995 году пришел в медиасферу — работал ассистентом на студии «ВидеоКит». С 2005 года является главным режиссером в «Арт Медиа Групп». Сегодня Сергей Сенцов успешно снимает фильмы и сериалы. Среди его работ можно выделить шоу «Хорошие шутки», комедии «Физрук» и «Дылды», драму «Красные браслеты» и триллер «Фантом».