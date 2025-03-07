8.22024, Танго на осколках. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама18+
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Танго на осколках (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
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О сериале
Бизнес-леди Нора сильна в своем деле. В переговорах она дерзкая, хваткая и всегда идёт напролом. В семейных отношениях она также привыкла быть на ведущих ролях. Но однажды выстроенная картина мира рушится: умирает супруг Ваня. А ещё выясняется, что у него была интрижка и вторая жизнь, в которой он занимался танго. Пытаясь разобраться в мотивах любимого, Нора записывается в ту же школу танцев и открывает для себя новый и неизведанный чувственный мир.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- Режиссёр
Сергей
Сенцов
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Денис
Шведов
- Актриса
Анастасия
Талызина
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- ВБАктёр
Василий
Бриченко
- Актёр
Максим
Карушев
- МФАктриса
Маргарита
Фараджева
- Актриса
Элизабет
Дамскер
- СХАктриса
Софья
Хилькова
- СОАктёр
Сергей
Овчинников
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- ОЧАктриса
Ольга
Челышева
- ВБАктриса
Валерия
Бескаравайная
- ГМСценарист
Галина
Мосалова
- ВБСценарист
Виктория
Бугаева
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- Продюсер
Максим
Коропцов
- АБПродюсер
Анастасия
Бирюкова
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Игорь
Мишин
- Продюсер
Аглая
Смирнова
- ИЩПродюсер
Ирина
Щербович-Вечер
- Продюсер
Елена
Горбунова
- МДПродюсер
Михаил
Духов
- АКХудожница
Алия
Косаева
- Монтажёр
Глеб
Росс
- НГОператор
Никита
Городниченко