Чистые. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Чистые
1-й сезон
3-я серия
8.12024, Чистые. Сезон 1. Серия 3
Триллеры, Драмы18+
В главных ролях — Федор Бондарчук, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Куртизанки борются за счастье в дореволюционном Петербурге: самый откровенный сериал года со звездным актерским составом от режиссера Николая Хомерики.
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Чистые (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ксения с трудом переживает утрату сестры, и единственный, кому она может доверить свое горе, — гимназист Вениамин. Пока куртизанки выбирают платья для нового сезона, горничная Стеша снова пытается договориться с Клопом. Между тем в жизни воспитанниц дома терпимости начинается новая глава.

Смогут ли куртизанки смириться с окончанием безоблачной жизни? Детективная линия начинается: продолжайте смотреть сериал «Чистые» — 3 серия 1 сезона онлайн доступна только на видеосервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Драмы, Триллеры
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Чистые»