Чистые (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
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О сериале
Куртизанки громко празднуют победу над батюшкой: пьют вино, смеются и веселятся как никогда. В самый разгар застолья является инспекция человеколюбивого общества... Стеша приглашает «сестер» в баню, а Арсен отрекается от пацанов и предлагает возлюбленной вместе бежать из города. Но Стеша хочет заработать, как можно больше и как можно быстрее: очередная «грязная» светская вечеринка изменит жизнь воспитанниц дома терпимости. Правда, пути их разделятся…
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Рейтинг
- Режиссёр
Николай
Хомерики
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Софья
Синицына
- Актриса
Диана
Милютина
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- АРСценарист
Александр
Родионов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Художник
Павел
Пархоменко
- Художник
Владимир
Никифоров
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- Оператор
Иван
Лебедев