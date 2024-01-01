Чистые. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Чистые
1-й сезон
7-я серия
8.12024, Чистые. Сезон 1. Серия 7
Триллер, Драма18+
В главных ролях — Федор Бондарчук, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Куртизанки борются за счастье в дореволюционном Петербурге: самый откровенный сериал года со звездным актерским составом от режиссера Николая Хомерики.
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Чистые (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пока барыня Ксения обустраивается в новом доме, куртизанки отдыхают за Петергофом, на летней даче графа Какирева. Между тем, князь Чубинов, который не признает отказов и жаждет вернуть должок, отправляет в усадьбу хулиганов. Одиннадцать бывших воспитанниц дома терпимости снова оказываются в ловушке. Только вот жестокой, но любящей матушки рядом нет, а у батюшки для наказаний — другие методы…

Удастся ли Стеше спасти «сестер», которые по ее милости угодили в западню? Продолжайте смотреть сериал «Чистые»: 7 серия 1 сезона доступна эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink — на следующей неделе вас ждет финал!

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Чистые»