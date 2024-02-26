Чистые (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Уже в 2024 году вас ждет премьера 1 сезона Wink Originals — сериал «Чистые», смотреть онлайн который можно будет только на нашем портале! Эпоха декаданса, где роскошь и порок идут рука об руку. Звезда хита «Слово пацана» Никита Кологривый и Виктория Исакова в драматическом триллере от режиссера Николая Хомерики.



В первом сезоне мы познакомимся с двумя очаровательными куртизанками, Стешей и Ксенией. Они вынуждены работать в нелегальном доме утех, которым руководит матушка, женщина с маской приличия и сердцем хищника. Их жизнь — это игра в обольщение и продажа иллюзии близости. Вам может показаться, что красота — их единственная драгоценность, но истинная мощь — это непорочность духа и стремление к свободе, которые могут кардинально изменить будущее девушек.



Если не терпится узнать, смогут ли Стеша и Ксения вырваться из сетей общественных предрассудков, подписывайтесь на Wink и следите за новостями. Оформляйте подписку, чтобы смотреть «Чистые» — 1 сезон будет доступен эксклюзивно на Wink!

