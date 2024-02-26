Чистые (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Уже в 2024 году вас ждет премьера 1 сезона Wink Originals — сериал «Чистые», смотреть онлайн который можно будет только на нашем портале! Эпоха декаданса, где роскошь и порок идут рука об руку. Звезда хита «Слово пацана» Никита Кологривый и Виктория Исакова в драматическом триллере от режиссера Николая Хомерики.
В первом сезоне мы познакомимся с двумя очаровательными куртизанками, Стешей и Ксенией. Они вынуждены работать в нелегальном доме утех, которым руководит матушка, женщина с маской приличия и сердцем хищника. Их жизнь — это игра в обольщение и продажа иллюзии близости. Вам может показаться, что красота — их единственная драгоценность, но истинная мощь — это непорочность духа и стремление к свободе, которые могут кардинально изменить будущее девушек.
Если не терпится узнать, смогут ли Стеша и Ксения вырваться из сетей общественных предрассудков, подписывайтесь на Wink и следите за новостями. Оформляйте подписку, чтобы смотреть «Чистые» — 1 сезон будет доступен эксклюзивно на Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Николай
Хомерики
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Софья
Синицына
- Актриса
Диана
Милютина
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- АРСценарист
Александр
Родионов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Антон
Володькин
- Художник
Павел
Пархоменко
- Художник
Владимир
Никифоров
- Монтажёр
Анна
Крутий
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- Оператор
Иван
Лебедев