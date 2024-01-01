Чистые. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Чистые
1-й сезон
4-я серия
8.12024, Чистые. Сезон 1. Серия 4
Триллер, Драма18+
В главных ролях — Федор Бондарчук, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Куртизанки борются за счастье в дореволюционном Петербурге: самый откровенный сериал года со звездным актерским составом от режиссера Николая Хомерики.
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Чистые (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пока Стеша и Ксения размышляют о том, как заработать деньги и наконец обрести свободу, события в доме терпимости начинают принимать неожиданный оборот. На смену матушке приходит «отец», который балует девочек изысканными угощениями и делает им приятные комплименты. Однако что на самом деле скрывается за дружелюбным обликом батюшки?

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Чистые»