8.12024, Чистые. Сезон 1. Серия 4
Триллер, Драма18+
В главных роля�х — Федор Бондарчук, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Куртизанки борются за счастье в дореволюционном Петербурге: самый откровенный сериал года со звездным актерским составом от режиссера Николая Хомерики.
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Чистые (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Пока Стеша и Ксения размышляют о том, как заработать деньги и наконец обрести свободу, события в доме терпимости начинают принимать неожиданный оборот. На смену матушке приходит «отец», который балует девочек изысканными угощениями и делает им приятные комплименты. Однако что на самом деле скрывается за дружелюбным обликом батюшки?
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Рейтинг
- Режиссёр
Николай
Хомерики
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Софья
Синицына
- Актриса
Диана
Милютина
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- АРСценарист
Александр
Родионов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Антон
Володькин
- Художник
Павел
Пархоменко
- Художник
Владимир
Никифоров
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- Оператор
Иван
Лебедев