Чистые (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

С приходом стражей порядка жизнь дома терпимости изменилась до неузнаваемости: спермацетовые сливки заменили румянами, корсеты выбросили за ненадобностью, как и нарядные платья. Теперь здесь легально играют роли, удовлетворяют порочные фантазии и снимают кино. Между тем Ксению ждет встреча с Вениамином и правда об истинном положении дел Иуды. Путь Стеши, кажется, навсегда отрезан от возможности сдать экзамены и стать лекарем.



Сможет ли хоть кто-то остановить череду злодеяний, где одни пороки страшнее других? Спешите узнать, чем закончится сериал «Чистые» — 8 серия, смотреть онлайн которую можно только на Wink, уже ждет вас!

