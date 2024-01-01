Чистые (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.02024, Чистые. Сезон 1. Серия 8
Триллер, Драма18+
В главных ролях — Федор Бондарчук, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Куртизанки борются за счастье в дореволюционном Петербурге: самый откровенный сериал года со звездным актерским составом от режиссера Николая Хомерики.
С приходом стражей порядка жизнь дома терпимости изменилась до неузнаваемости: спермацетовые сливки заменили румянами, корсеты выбросили за ненадобностью, как и нарядные платья. Теперь здесь легально играют роли, удовлетворяют порочные фантазии и снимают кино. Между тем Ксению ждет встреча с Вениамином и правда об истинном положении дел Иуды. Путь Стеши, кажется, навсегда отрезан от возможности сдать экзамены и стать лекарем.
Сможет ли хоть кто-то остановить череду злодеяний, где одни пороки страшнее других? Спешите узнать, чем закончится сериал «Чистые» — 8 серия, смотреть онлайн которую можно только на Wink, уже ждет вас!
Рейтинг
- Режиссёр
Николай
Хомерики
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Софья
Синицына
- Актриса
Диана
Милютина
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- АРСценарист
Александр
Родионов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Антон
Володькин
- Художник
Павел
Пархоменко
- Художник
Владимир
Никифоров
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- Оператор
Иван
Лебедев