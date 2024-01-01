Чистые (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Чистые. Сезон 1. Серия 8
Триллер, Драма18+
В главных ролях — Федор Бондарчук, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Куртизанки борются за счастье в дореволюционном Петербурге: самый откровенный сериал года со звездным актерским составом от режиссера Николая Хомерики.
С приходом стражей порядка жизнь дома терпимости изменилась до неузнаваемости: спермацетовые сливки заменили румянами, корсеты выбросили за ненадобностью, как и нарядные платья. Теперь здесь легально играют роли, удовлетворяют порочные фантазии и снимают кино. Между тем Ксению ждет встреча с Вениамином и правда об истинном положении дел Иуды. Путь Стеши, кажется, навсегда отрезан от возможности сдать экзамены и стать лекарем.

Сможет ли хоть кто-то остановить череду злодеяний, где одни пороки страшнее других? Спешите узнать, чем закончится сериал «Чистые» — 8 серия, смотреть онлайн которую можно только на Wink, уже ждет вас!

