8.12024, Чистые. Сезон 1. Серия 2
Триллер, Драма18+
В главных ролях — Федор Бондарчук, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Куртизанки борются за счастье в дореволюционном Петербурге: самый откровенный сериал года со звездным актерским составом от режиссера Николая Хомерики.
Чистые (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Одной из куртизанок удалось бежать, но этот факт не ускользнул от Матушки, и она пригласила зверского бандита Клопа помочь восстановить «справедливость» . Стеша снова пытает удачу на Витебском вокзале: на этот раз ей подвернулся обаятельный и щедрый сударь. Пока бунтарка Ксения гуляет с юным и наивным гимназистом, ее коллега ездит в экипаже и ходит по бутикам.
Как дорого Стеше обойдется встреча с этим господином, узнаете, когда продолжите смотреть сериал «Чистые» — 1 сезон, 2 серия онлайн доступна только на видеосервисе Wink!
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- Режиссёр
Николай
Хомерики
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Софья
Синицына
- Актриса
Диана
Милютина
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- АРСценарист
Александр
Родионов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Антон
Володькин
- Художник
Павел
Пархоменко
- Художник
Владимир
Никифоров
- Монтажёр
Анна
Крутий
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- Оператор
Иван
Лебедев