Чистые. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Чистые
1-й сезон
2-я серия
8.12024, Чистые. Сезон 1. Серия 2
Триллер, Драма18+
В главных ролях — Федор Бондарчук, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Куртизанки борются за счастье в дореволюционном Петербурге: самый откровенный сериал года со звездным актерским составом от режиссера Николая Хомерики.

Чистые (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Одной из куртизанок удалось бежать, но этот факт не ускользнул от Матушки, и она пригласила зверского бандита Клопа помочь восстановить «справедливость» . Стеша снова пытает удачу на Витебском вокзале: на этот раз ей подвернулся обаятельный и щедрый сударь. Пока бунтарка Ксения гуляет с юным и наивным гимназистом, ее коллега ездит в экипаже и ходит по бутикам.

Как дорого Стеше обойдется встреча с этим господином, узнаете, когда продолжите смотреть сериал «Чистые» — 1 сезон, 2 серия онлайн доступна только на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Чистые»