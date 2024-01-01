8.12024, Чистые. Сезон 1. Серия 5
Триллеры, Драмы18+
В главных рол�ях — Федор Бондарчук, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Куртизанки борются за счастье в дореволюционном Петербурге: самый откровенный сериал года со звездным актерским составом от режиссера Николая Хомерики.
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Чистые (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
С возвращением «отца» жизнь куртизанок в нелегальном публичном доме становится еще более невыносимой. Несмотря на все трудности, девушки не теряют надежды на свободу и начинают задумываться, как изменить свою судьбу. В то время как Стеша ищет способы побороть болезнь, Ксения знакомится с влиятельным чиновником, который может открыть ей двери в высшие круги общества.
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Рейтинг
- Режиссёр
Николай
Хомерики
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Софья
Синицына
- Актриса
Диана
Милютина
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Евгений
Харитонов
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- АРСценарист
Александр
Родионов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Художник
Павел
Пархоменко
- Художник
Владимир
Никифоров
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- Оператор
Иван
Лебедев