Чистые (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

С возвращением «отца» жизнь куртизанок в нелегальном публичном доме становится еще более невыносимой. Несмотря на все трудности, девушки не теряют надежды на свободу и начинают задумываться, как изменить свою судьбу. В то время как Стеша ищет способы побороть болезнь, Ксения знакомится с влиятельным чиновником, который может открыть ей двери в высшие круги общества.



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