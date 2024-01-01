Чистые. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Чистые
1-й сезон
5-я серия
8.12024, Чистые. Сезон 1. Серия 5
Триллеры, Драмы18+
В главных ролях — Федор Бондарчук, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Куртизанки борются за счастье в дореволюционном Петербурге: самый откровенный сериал года со звездным актерским составом от режиссера Николая Хомерики.
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Чистые (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

С возвращением «отца» жизнь куртизанок в нелегальном публичном доме становится еще более невыносимой. Несмотря на все трудности, девушки не теряют надежды на свободу и начинают задумываться, как изменить свою судьбу. В то время как Стеша ищет способы побороть болезнь, Ксения знакомится с влиятельным чиновником, который может открыть ей двери в высшие круги общества.

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Страна
Россия
Жанр
Драмы, Триллеры
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Чистые»