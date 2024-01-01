8.32024, Хит. Сезон 1. Серия 4
Документальный16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Хит (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
В каждой серии исполнители, композиторы, продюсеры и клипмейкеры расскажут об одной из музыкальных пятилеток через этапы развития страны и культуры, а у зрителей будет возможность увидеть процесс создания музыкальных хитов и архивные записи. В последнем, восьмом, выпуске авторы проекта переосмыслят семь ярких хитов каждой пятилетки и запишут мини-альбом каверов с участием музыкальных легенд и восходящих звезд.
Сериал Хит 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время30 мин / 00:30
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Родион
Чепель
- Режиссёр
Дилия
Альшина
- ААРежиссёр
Андрей
Ананин
- ВАРежиссёр
Владислав
Ананьев
- Актриса
Тося
Чайкина
- Актёр
Шура
- Актёр
Ваня
Дмитриенко
- Актёр
Юрий
Аксюта
- Актёр
FEDUK
- Актёр
Дмитрий
Маликов
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Иосиф
Пригожин
- Актёр
Жора
Крыжовников
- Актёр
Дмитрий
Гройсман
- Актриса
Юлия
Савичева
- Актриса
Татьяна
Буланова
- Актёр
Александр
Толмацкий
- Актриса
Яна
Чурикова
- Актриса
Лена
Катина
- Актриса
Анастасия
Уколова
- Актёр
Богдан
Титомир
- Актёр
Виктор
Рыбин
- Актёр
Леонид
Бурлаков
- Актёр
Александр
Войтинский
- ВААктёр
Виктор
Абрамов
- ЗЧСценарист
Захар
Чавкин
- КАСценарист
Кирилл
Ашумов
- ОКСценарист
Олег
Кармунин
- МНСценарист
Максим
Никольский
- АССценарист
Армен
Степанян
- АНСценарист
Антон
Никонов
- АКСценарист
Алексей
Кобылков
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- ЗЧПродюсер
Захар
Чавкин
- КАПродюсер
Кирилл
Ашумов
- НКПродюсер
Никита
Кватания
- ПГПродюсер
Полина
Гассельблат
- МДПродюсер
Максим
Добромыслов
- ДАПродюсер
Дмитрий
Ашман
- ЛТПродюсер
Лев
Трофимов
- МЦПродюсер
Мадонна
Цоциашвили
- КБКомпозитор
Кирилл
Бородулев
- ВВЗвукорежиссёр
Владислав
Вдовин