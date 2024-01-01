Хит (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

В каждой серии исполнители, композиторы, продюсеры и клипмейкеры расскажут об одной из музыкальных пятилеток через этапы развития страны и культуры, а у зрителей будет возможность увидеть процесс создания музыкальных хитов и архивные записи. В последнем, восьмом, выпуске авторы проекта переосмыслят семь ярких хитов каждой пятилетки и запишут мини-альбом каверов с участием музыкальных легенд и восходящих звезд.



