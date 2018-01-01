Биография

Дилия Альшина — российский режиссер, сценарист и монтажер. Родилась в Москве 10 июня 1982 года. Дилия с детства мечтала стать режиссером, но после школы выбрала профессию журналиста. Учиться режиссуре начала в 27 лет, уехав в Нью-Йорк. Там пробовала себя в роли оператора, сценариста и режиссера. В 2020 году, в разгар пандемии и локдауна, Дилия разработала проект When We Dance Alone, посвященный жизни людей в это непростое время. Проект вышел на международный уровень. Альшина смогла запечатлеть уникальные истории людей из разных стран, помогая переосмыслить опыт, пережитый в условиях карантина. Дилия Альшина работает в жанре короткометражки, снимает документальные и музыкальные фильмы. В ее фильмографию входят такие киноленты и сериалы, как «Девяностые», «Рогов. Студия 24», «Салима», «Кому мы можем доверять». Самостоятельно монтировала фильмы «Тишина», «Джинджер». Дилия — один из режиссеров проекта «Хит».