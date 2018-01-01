Биография

Ваня Дмитриенко — российский певец, киноактер, продюсер. Родился в Красноярске 25 октября 2005 года. В раннем возрасте занимался вокалом, а также играл в родном городе в театре «Этти Детти». Позднее семья переехала, и будущий артист стал одним из участников «Республика KIDS» в Москве. Окончив девять классов, продолжил обучение в колледже МФЮА и выбрал специальность «экономика и финансы». В 2020 году Ваня сначала стал одним из лауреатов шоу «Хочу с Open Kids», а ближе к зиме — приобрел популярность благодаря песне «Венера-Юпитер». В кинематографе дебютом Вани Дмитриенко стала роль в комедии «Родком». Позднее артист принял участие в лентах «Олег», «Галустян+», «Иван Васильевич меняет все», а также спортивно-интеллектуальном шоу «Вызов» и «Шоу Воли». В 2024 году дебютировал как продюсер короткометражки «Вот и поговорили». Первую главную роль Ваня получил в молодежной драме «Плакса», сыграв Никиту Горохова: так родилось еще три новых сингла артиста, один из которых он записал вместе с Никой Жуковой.