Сериал Плакса (2023 года) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Плакса» — молодежная драма от Сергея Жукова, лидера группы «Руки Вверх!», о девушке, которая пытается справиться с издевательствами в новой школе. В главной роли — Ника Жукова.



Маша — школьница из Москвы, которая учится в гимназии на Рублевке. Когда ее семья перебирается в Новоморск, Маша поступает в обычную общеобразовательную школу, где отношение к проблемам учеников совсем другое. У девушки сразу же появляются враги: Крис, местная заводила, натравливает на новенькую одноклассников, которые портят ей жизнь. Как назло, у Маши рождаются чувства к парню Крис. Чтобы разобраться со своими моральными проблемами, она собирает рок-бэнд под названием «Плакса».



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