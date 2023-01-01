- 16+49 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+49 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+49 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+48 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+50 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+50 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+49 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Сериал о подростках, их трудностях и переживаниях. Всем однажды приходится осознать, что жизнь не такая, какой мы ее представляли — это и называется взросление. Ника Жукова в совместном проекте Сергея Жукова, Wink и СТС. Сериал «Плакса» 2023 года можно смотреть онлайн на нашем сервисе! Первый сезон рассказывает историю Маши, девочки из обеспеченной московской семьи, которая неожиданно переезжает в далекий Новоморск. Привыкшая к жизни в столице, она узнает, что в регионах совсем другие порядки. В школе Маше сложно влиться в коллектив, а местная компания девчонок во главе со звездой школы Крис вообще считают ее мажоркой и плаксой. Чтобы сбежать от реальности, девочка с головой уходит в любимое дело — музыку. Так появляется группа «Плакса»: школьники доказывают, что им тоже есть что сказать этому миру. Куда судьба приведет юных рокеров из Новоморска? Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце и Ирина Розанова в новом проекте линейки Wink Originals. Смотрите сериал «Плакса» 1 сезон эксклюзивно на Wink!
Сериал Плакса 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- Актриса
Ника
Жукова
- Актёр
Ваня
Дмитриенко
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актёр
Роман
Маякин
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Анар
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актриса
Екатерина
Семенова
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актриса
Елена
Захарова
- Актриса
Анна
Гуляренко
- Актриса
Светлана
Колпакова
- Актриса
Анна
Зайкова
- Актриса
Диана
Енакаева
- Актёр
Даниил
Муравьев-Изотов
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актриса
Афина
Лукиди
- Актриса
Алина
Воскресенская
- Актёр
Баста
- Актёр
�Глеб
Викторов
- Актёр
Адам
Кумаев
- ДЧАктёр
Даниил
Чибриков
- Актриса
Елизавета
Лотова
- Актёр
Григорий
Дудник
- ИРАктриса
Ирина
Рыжкова
- АЛАктриса
Анастасия
Латникова
- ВКАктриса
Виктория
Каруна
- Актёр
Вадим
Пироженко
- Актёр
Артём
Жигулин
- МБАктриса
Мария
Бокова
- Актриса
Мария
Романова
- ЕХАктриса
Елизавета
Хомякова
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- Актёр
Алексей
Онежен
- СНАктриса
Софья
Николаева
- ДШАктёр
Дмитрий
Шепелев
- ПШАктёр
Платон
Шепелев
- Актриса
Анастасия
Годунова
- Актёр
Даниил
Савельев
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Сценарист
Сергей
Жуков
- Сценарист
Оксана
Барковская
- Сценарист
Вадим
Бакунев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Сергей
Жуков
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- НХХудожница
Ника
Хомич
- Художница
Татьяна
Сударьянто
- КПМонтажёр
Константин
Павлов
- Монтажёр
Тимофей
Шалаев
- ДПОператор
Денис
Панов
- Композитор
Сергей
Жуков
- АХКомпозитор
Александр
Хальзев
- ИПКомпозитор
Игорь
Пиджаков
- МЖКомпозитор
Михаил
Жуков