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Сериал о подростках, их трудностях и переживаниях. Всем однажды приходится осознать, что жизнь не такая, какой мы ее представляли — это и называется взросление. Ника Жукова в совместном проекте Сергея Жукова, Wink и СТС. Сериал «Плакса» 2023 года можно смотреть онлайн на нашем сервисе! Первый сезон рассказывает историю Маши, девочки из обеспеченной московской семьи, которая неожиданно переезжает в далекий Новоморск. Привыкшая к жизни в столице, она узнает, что в регионах совсем другие порядки. В школе Маше сложно влиться в коллектив, а местная компания девчонок во главе со звездой школы Крис вообще считают ее мажоркой и плаксой. Чтобы сбежать от реальности, девочка с головой уходит в любимое дело — музыку. Так появляется группа «Плакса»: школьники доказывают, что им тоже есть что сказать этому миру. Куда судьба приведет юных рокеров из Новоморска? Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце и Ирина Розанова в новом проекте линейки Wink Originals. Смотрите сериал «Плакса» 1 сезон эксклюзивно на Wink!



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