Плакса 6 серия (1 сезон) смотреть онлайн

Маша выступает на телевидении, и о ее таланте узнают все больше людей. Полина не может простить Маше, что в нее влюбился Никита, и решает объединиться с Крис, чтобы отомстить. Даня хочет доказать другу, какой он крутой, и для этого он собирается обмануть Машу. Андрей обращается к Володе за помощью, чтобы найти тех, кто его подставил. Дане нужны деньги на новую форму, и он решает получить их с помощью Маши. Крис узнает, где репетирует группа Плаксы, и придумывает коварный план. На что готова пойти обиженная девочка-подросток? Только на Wink доступен 1 сезон сериала «Плакса» — 6 серия в хорошем качестве уже ждет вас на нашем видеосервисе.



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