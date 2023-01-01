Плакса 3 серия (1 сезон) смотреть онлайн
- 16+49 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+49 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+49 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+48 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+50 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+50 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+49 мин
Плакса
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
В третьей серии «Плаксы» Маша задумывается о суициде, но появление мамы и брата ее останавливает. Крис ссорится со своим парнем Даней, который нравится Маше. Даня приглашает ее на вечеринку для старшеклассников, и Маша обещает подумать. Ей необходимо найти способ заработать 10 тысяч рублей, чтобы заплатить шантажистке Крис. Маша пробует раздавать листовки, как вдруг незнакомый мужчина предлагает ей нужную сумму за доставку посылки. Во что в�вязывается ничего не подозревающая Маша ради того, чтобы избежать позора? Об этом и не только расскажет сериал «Плакса», 3 серия. Смотреть онлайн в хорошем качестве этот сериал уже можно эксклюзивно на Wink!
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Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- Актриса
Ника
Жукова
- Актёр
Ваня
Дмитриенко
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актёр
Роман
Маякин
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Анар
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актриса
Екатерина
Семенова
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актриса
Елена
Захарова
- Актриса
Анна
Гуляренко
- Актриса
Светлана
Колпакова
- Актриса
Анна
Зайкова
- Актриса
Диана
Енакаева
- Актёр
Даниил
Муравьев-Изотов
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актриса
Афина
Лукиди
- Актриса
Алина
Воскресенская
- Актёр
Баста
- Актёр
Глеб
Викторов
- Актёр
Адам
Кумаев
- ДЧАктёр
Даниил
Чибриков
- Актриса
Елизавета
Лотова
- Актёр
Григорий
Дудник
- ИРАктриса
Ирина
Рыжкова
- АЛАктриса
Анастасия
Латникова
- ВКАктриса
Виктория
Каруна
- Актёр
Вадим
Пироженко
- Актёр
Артём
Жигулин
- МБАктриса
Мария
Бокова
- Актриса
Мария
Романова
- ЕХАктриса
Елизавета
Хомякова
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- Актёр
Алексей
Онежен
- СНАктриса
Софья
Николаева
- ДШАктёр
Дмитрий
Шепелев
- ПШАктёр
Платон
Шепелев
- Актриса
Анастасия
Годунова
- Актёр
Даниил
Савельев
- ИГСценарист
Ирина
Гурьянова
- Сценарист
Сергей
Жуков
- Сценарист
Оксана
Барковская
- Сценарист
Вадим
Бакунев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Сергей
Жуков
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- НХХудожница
Ника
Хомич
- Художница
Татьяна
Сударьянто
- КПМонтажёр
Константин
Павлов
- Монтажёр
Тимофей
Шалаев
- ДПОператор
Денис
Панов
- Композитор
Сергей
Жуков
- АХКомпозитор
Александр
Хальзев
- ИПКомпозитор
Игорь
Пиджаков
- МЖКомпозитор
Михаил
Жуков