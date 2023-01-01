Плакса 3 серия (1 сезон) смотреть онлайн

В третьей серии «Плаксы» Маша задумывается о суициде, но появление мамы и брата ее останавливает. Крис ссорится со своим парнем Даней, который нравится Маше. Даня приглашает ее на вечеринку для старшеклассников, и Маша обещает подумать. Ей необходимо найти способ заработать 10 тысяч рублей, чтобы заплатить шантажистке Крис. Маша пробует раздавать листовки, как вдруг незнакомый мужчина предлагает ей нужную сумму за доставку посылки. Во что в�вязывается ничего не подозревающая Маша ради того, чтобы избежать позора? Об этом и не только расскажет сериал «Плакса», 3 серия. Смотреть онлайн в хорошем качестве этот сериал уже можно эксклюзивно на Wink!



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