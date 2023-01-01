Плакса 4 серия (1 сезон) смотреть онлайн

После Машиного побега вся семья как на иголках; бабушка провожает Машу в школу и знакомится с Крис, думая, что это лучшая подружка ее внучки. Крис завидует Маше и ее группе: сама она никак не может написать новую песню для конкурса и ссорится с друзьями. Параллельно задира пытается вернуть внимание Дани, но он поглощен общением с Машей. Девушка все еще должна Крис денег, и Никита помогает ей заработать с помощью музыки. Тем временем отец Маши собирается вложиться в новый бизнес, но все идет не по плану... Справится ли Маша с трудностями в школе и что будет с их семьей? Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы смотреть сериал «Плакса» — 4 серия 1 сезона доступна эксклюзивно на Wink!



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