Плакса 2 сезон (Сериал 2024 год) смотреть

Сюжет

Продолжение приключений юной рок-звезды и ее группы! Ника Жукова в сериале «Плакса 2»: дата выхода 9 декабря. Вас ждет музыка, шикарные клипы и романтика рока!



Маша и ее новая рок-группа едут на музыкальный фестиваль в любимый город девочки — Москву. Юным рокерам хочется прославиться, и здесь Маша знакомится с очаровательным сыном бизнесмена, который, кажется, знает всех звезд и может помочь новой группе обрасти полезными связями. Но только… бескорыстна ли будет его помощь?



В новом сезоне Машу ждут еще более тяжелые испытания — сможет ли она справиться с ними? Узнаете уже скоро: сериал «Плакса» 2 сезон смотреть можно будет в онлайн-кинотеатре Wink!



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