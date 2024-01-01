Плакса 2 сезон 1 серия смотреть онлайн

Группа «Плакса» едет покорять Москву. Ребята собираются принять участие в столичном музыкальном конкурсе «Стерео-фест». Город встречает их более, чем дружелюбно — у Маши от такого внимания кружится голова. К тому же на горизонте возникает новый знакомый — харизматичный и влиятельный парень по имени Лев. Устоять перед ним и его шикарной машиной, кажется, невозможно. Никиту, однако, такое положение дел не устраивает. В то же самое время Андрей Терехов уезжает в командировку во Владивосток, где на его внимание претендует настойчивая коллега.



Смогут ли ребята выступить на конкурсе, несмотря на разногласия? И как поведет себя глава семьи Тереховых? Смотрите сериал «Плакса» — 2 сезон 1 серия уже доступна в онлайн-кинотеатре Wink.



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