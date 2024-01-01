Плакса. Сезон 2. Серия 4
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Сериалы
Плакса
2-й сезон
4-я серия
9.32024, Плакса. Сезон 2. Серия 4
Драмы, Мелодрамы16+
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Плакса 2 сезон 4 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

После несправедливого суда и обвинения в покушении на убийство Льва Маша оказывается в колонии для несовершеннолетних. Здесь она вновь встречает Крис, но их прежняя вражда меркнет на фоне жестоких реалий тюремной жизни. Смогут ли девушки забыть прошлые обиды и объединиться перед лицом общей опасности? Тем временем Никита делает все возможное, чтобы спасти Машу и доказать ее невиновность. В школе же всю ответственность за происходящее сваливают на учительницу музыки Амалию Суреновну.

Сможет ли молодой человек защитить Машу? И выдержит ли их любовь такое суровое испытание? Сериал «Плакса» — 2 сезон 4 серия уже доступна в онлайн-кинотеатре Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Драмы, Мелодрамы
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плакса»