После несправедливого суда и обвинения в покушении на убийство Льва Маша оказывается в колонии для несовершеннолетних. Здесь она вновь встречает Крис, но их прежняя вражда меркнет на фоне жестоких реалий тюремной жизни. Смогут ли девушки забыть прошлые обиды и объединиться перед лицом общей опасности? Тем временем Никита делает все возможное, чтобы спасти Машу и доказать ее невиновность. В школе же всю ответственность за происходящее сваливают на учительницу музыки Амалию Суреновну.



Сможет ли молодой человек защитить Машу? И выдержит ли их любовь такое суровое испытание? Сериал «Плакса» — 2 сезон 4 серия уже доступна в онлайн-кинотеатре Wink.



Сериал Плакса 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.