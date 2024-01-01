Плакса. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Плакса
2-й сезон
2-я серия
9.32024, Плакса. Сезон 2. Серия 2
Драмы, Мелодрамы16+
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Плакса 2 сезон 2 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

После неудачного выступления на конкурсе у группы «Плакса» не остается выбора — ребятам придется вернуться в Новоморск. Однако Маша не привыкла сдаваться, она решает остаться в столице, Никита следует за ней. Дружба Маши и Льва становится ближе. Очаровательный и уверенный в себе парень привозит талантливую девушку в свой блогерский дом и обещает сделать из нее настоящую звезду. Несмотря на впечатления от новых знакомств и возможностей, Маша начинает сомневаться в том, что путь к успеху так прост. К тому же, мама героини все больше беспокоится за дочь. Никита, кажется, остается в стороне, но и его одиночество не длится долго — он встречает девушку Юлю, которая, как выясняется, разделяет его любовь к музыке.

Откажется ли Маша от своих друзей и семьи ради известности и жизни в столице? Смотрите сериал «Плакса» — 2 сезон 2 серия уже доступна в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.

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Страна
Россия
Жанр
Драмы, Мелодрамы
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плакса»