Плакса 2 сезон 2 серия смотреть онлайн

После неудачного выступления на конкурсе у группы «Плакса» не остается выбора — ребятам придется вернуться в Новоморск. Однако Маша не привыкла сдаваться, она решает остаться в столице, Никита следует за ней. Дружба Маши и Льва становится ближе. Очаровательный и уверенный в себе парень привозит талантливую девушку в свой блогерский дом и обещает сделать из нее настоящую звезду. Несмотря на впечатления от новых знакомств и возможностей, Маша начинает сомневаться в том, что путь к успеху так прост. К тому же, мама героини все больше беспокоится за дочь. Никита, кажется, остается в стороне, но и его одиночество не длится долго — он встречает девушку Юлю, которая, как выясняется, разделяет его любовь к музыке.



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