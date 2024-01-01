Плакса 2 сезон 3 серия смотреть онлайн

Маша начинает осознавать, что блестящая московская жизнь не так проста, как ей казалось. Жестокая конкуренция, разлад с друзьями и чувство одиночества заставляют ее задуматься о возвращении в Новоморск. Но у Льва, который все больше показывает свое истинное лицо, совсем другие планы: он не собирается так просто отпускать начинающую звезду и уговаривает ее поехать на очередную «встречу с продюсером». Маша понимает, что терпеть такое отношение не готова, происходит серьезная ссора и не менее серьезная авария. Следом — суд. Тем временем на помощь главной героине уже спешит ее бабушка. В Новоморске уехавшим участникам группы и их учительнице тоже приходится непросто.



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